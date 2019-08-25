آل الشيخ يوجه رسالة للمعلمين: ثروة وطننا بين أيديكم

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين في بداية العام الدراسي الجديد، موجهًا بأهمية تميز العام بالتركيز على نواتج التعلم.

وقال وزير التعليم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرحباً بالمعلمين والمعلمات في بداية عامٍ دراسيٍ جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، ومعاً نبدأ عاماً مميزاً لتكون نواتج التعلم أولاً».

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شدَّد أمس السبت، على أهمية وقوف قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ميدانيًّا، على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال كافة التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهما بنواتج التعلم.

وأشار الوزير، خلال لقائه قيادات التعليم، الذي أقيم بمقر الوزارة بالرياض، إلى وضع الوزارة خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، موضحاً أنه تم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين إلى معلمات متخصصات، بإعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وقال وزير التعليم: «نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم، فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات»، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة؛ أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المقررات الدراسية، واستكمال البنية التحتية للمدارس، والتركيز على جودة عمليات التعلم ونواتجها، وتقديم معالجات سريعة المكاسب.