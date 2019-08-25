قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي «ضرورة استراتيجية» ودور الرياض «محوريّ وقياديّ»

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، أهمية التحالف السعودي - الإماراتي كضرورة استراتيجية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، عمومًا، واليمن بشكل خاص، مشيرًا إلى أن مشاركة بلاده ضمن التحالف العربي، تأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين، ويرتبط استمرارها ببقاء تلك الدعوة.

وفي تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، قال قرقاش: «التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة».

وتابع قرقاش: «ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولًا خاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي».