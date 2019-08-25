بدء التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة اليوم.. و«التعليم»: خطتُنا متكاملة

تبدأ إدارات التعليم في مناطق المملكة اليوم الأحد، التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام «نور».

وقالت مدير عام الطفولة المبكرة ندى السماعيل في تصريحات أوردها بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمّ وضع خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرةً إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وأضافت أنَّ مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن أربع إلى ثماني سنوات، مؤكّدةً أنَّ التركيز الأكبر سيكون على مراحل التعليم المبكر من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

وأشارت إلى أنَّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاز المبادرة في وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3313 فصلًا دراسيًا في رياض الأطفال لاستيعاب 28 ألفًا و825 طالبًا وطالبة، وتجهيز 3483 فصلًا دراسيًا للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفًا و675 طالبًا وطالبة مع بداية العام.

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وأكدت أنّ تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72%، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ، وأنّ نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21% بدلًا مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13,5%، مشيرةً إلى تحقيقها عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ مليارين و80 مليونًا و582 ألفًا و585 ريالًا بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

وأشارت إلى أنَّ تأهيل وتطوير المباني للطفولة المبكرة واكبه تحديث لبعض الأنظمة الداخلية للمدرسة، وتوفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وموظفات خدمات لتلبية احتياجات الأطفال في تلك المدارس مع إعداد وتطوير برامج تأهيليه لهن، كما تم توفير مبانٍ مدرسية مجهزة ومستقلة.

وأوضحت أنَّ تطبيق مدارس الطفولة المبكرة سيكون في مختلف مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر، وأنّ وزارة التعليم اتخذت عددًا من الإجراءات لتطبيق الطفولة المبكرة، منها مراجعة السياسات التعليمية ذات العلاقة بهذه المرحلة، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين لبناء وتنفيذ وتقويم التعليم في الطفولة المبكرة، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة، وإعداد الخطط التنفيذية وتحديد المستهدفات المستقبلية، وتطوير البرامج التربوية في الطفولة المبكرة.