«القنصلية» في هونج كونج تحذِّر المواطنين من التواجد في مناطق احتجاجات الأحد

نبّهت القنصلية السعودية في هونج كونج، الأحد، مواطني المملكة المتواجدين هناك بعدم الاقتراب من المناطق التي تشهد مظاهرات اليوم.

وذكر بيان صادر عن القنصلية، اطلعت عليه «عاجل»: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجُّه إلى المناطق التالية: Kwai Fong، وTsuen Wan؛ نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم الأحد 25 أغسطس».

وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون تَمَّ تعليقه الآن كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى الصين، وأدّت هذه الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة شهدتها منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت شرطة هونج كونج أنَّها اعتقلت 29 شخصًا بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفضّ الاحتجاجات.

وألقى ناشطون قنابل بنزين وحجارة في منطقة كوان تونج الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرق شبه جزيرة كولون بهونج كونج. وأغلقت السلطات أربع محطات لمترو الأنفاق؛ بسبب الاحتجاجات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المحتجين قنابل حارقة وحجارة في حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة «ذكية» مزوّدة بكاميرات مراقبة، وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.

ومن المزمع تنظيم احتجاج آخر اليوم الأحد في حي «تسوين وان» العمالي في حين يعتزم متظاهرون تنظيم إضراب يشمل كلَّ المدينة ومقاطعة الدراسة بالجامعات خلال الأسابيع المقبلة.