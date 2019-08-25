خبير أرصاد: الحرارة بين 40 و45 درجة على المملكة.. وغطاء سحابي على 8 مناطق

توقّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم الأحد، أن تتراوح درجات الحرارة على مختلف أنحاء المملكة بين 40 و45 درجة، موضحًا أنّ غطاءً سحابيًّا يسود بعض المناطق.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحرارة بالمجمل بين 40 – 45 (درجة)، معتدلة على المرتفعات، غطاء سحابي يشمل المرتفعات والغربية والمدينة و(جنوب ووسط وغرب) الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.. رياح نشطة على الرياض والبحر الأحمر، متوسطة على المرتفعات والمدينة، خفيفة على غرب حائل وشرق تبوك حتى غرب الجوف وجنوبها وما بين سكاكا وعرعر».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان وعسير والباحة» ومرتفعات مكة المكرمة حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.