السفارة ‏اليمنية بالرياض تنفي صلتها‏ بتصريحات أنيس منصور المسيئة للسعودية

‏نفى مصدر مسئول في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، مساء السبت، صحة التصريحات التي أدلى بها الإعلامي ‏أنيس منصور لإحدى القنوات التي تسيء إلى المملكة العربية السعودية وموقفها الداعم لليمن وقيادته وشعبه.

وقال المصدر: إن سفارة ‏الجمهورية اليمنية بالرياض تثمّن عاليًّا الموقف الأخوي والعربي والقومي الصادق لقيادة المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، ودعمها اللا محدود في كل المجالات، وقيادة المملكة للتحالف العربي لدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.