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صور نادرة للملك سعود خلال استقبال رئيس باكستان قبل 63 عاماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثقت مجموعة من الصور التاريخية، التي نشرها الحساب الرسمي الذي يهتم بتوثيق أبرز اللحظات التاريخية المهمة للملك سعود، رحمه الله، جانباً من استقبال الملك سعود للرئيس الباكستاني ” إسكندر ميرزا ” ، قبل 63 عاماً.
وأظهرت الصور التي التقطت عام 1956 م، الملك سعود، وحديثه إلى الرئيس الباكستاني، بحضور رئيس الجيش الباكستاني الجنرال أيوب خان، ومجموعة من مسؤولي البلدين.
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