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تنبيه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

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2019-08-25

تنبيه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، والعاصمة المقدسة، وأضم، والعرضيات، وميسان، ورابغ، والكامل، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.





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