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نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية
متابعات الخليج 365 - بارق
تسببت صاعقة رعدية في نفوق 61 رأسًا من الضأن تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق.
وأدت الصاعقة إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر.
وقام متابعات الخليج 365 على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.
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