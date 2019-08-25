الارشيف / اخبار السعوديه

نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-25

نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية

متابعات الخليج 365 - بارق

تسببت صاعقة رعدية في نفوق 61 رأسًا من الضأن تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق.

Advertisements

وأدت الصاعقة إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر.

وقام متابعات الخليج 365 على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا