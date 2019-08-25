2019-08-25

نفوق 61 رأسًا من الضأن في بارق بسبب صاعقة رعدية

متابعات الخليج 365 - بارق

تسببت صاعقة رعدية في نفوق 61 رأسًا من الضأن تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق.

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وأدت الصاعقة إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر.

وقام متابعات الخليج 365 على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.