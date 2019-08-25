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2019-08-25 جوازات جديدة عرعر تنهي إجراءات الدفعة الأخيرة من الحجاج المغادرين متابعات الخليج 365 - جديدة عرعر قامت جوازات منفذ جديدة عرعر بإنهاء إجراءات مغادرة الدفعة الأخيرة من الحُجاج بعد أن منَّ اللهُ عليهم بأداء مناسك الحج. Advertisements وقد أوضح مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي أن جوازات منفذ جديدة عرعر قامت بإنهاء إجراءات مغادرة الدفعة الأخيرة من ضيوف الرحمن ولله الحمد. وأوضح أن عدد الحجاج الذين تمت مغادرتهم بلغ ما يقارب (٢٤٢٠٤) حجاج دون وجود أي ملاحظات ولله الحمد.









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