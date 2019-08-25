، "الأتربة" تهيمن على تنبيهات الإنذار المبكر .. 8 مناطق والحالة تتفاوت ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان والباحة نجران وتبوك والقصيم من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة عسير تتعرّض لحالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات عدة.
وفي تنبيه آخر تشهد عسير وجازان، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام الرؤية، من الحادية عشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة لأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى الثامنة مساءً.
وفي تنبيه آخر، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، تشمل الحالة بمكة كلاً من: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل ورابغ وعرفات وميسان، وتبدأ من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساءً، بينما تشمل في المدينة المنوّرة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر من الحادية عشرة صباحاً للثامنة مساءً.
وكررت "الأرصاد" تنبيهاتها بتعرُّض نجران وتبوك وجازان والقصيم ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: المويه وبحرة وتربة وخليص ورابغ ورنية، فيما تشمل في المدينة المنوّرة: محافظات بدر وينبع، وتستمر في المنطقتيْن من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 09:00 AM
مصحوبة بأمطار رعدية بمواقع وعوالق ورياح بأخرى .. تستمر للمساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان والباحة نجران وتبوك والقصيم من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة عسير تتعرّض لحالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات عدة.
وفي تنبيه آخر تشهد عسير وجازان، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام الرؤية، من الحادية عشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة لأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى الثامنة مساءً.
وفي تنبيه آخر، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، تشمل الحالة بمكة كلاً من: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل ورابغ وعرفات وميسان، وتبدأ من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساءً، بينما تشمل في المدينة المنوّرة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر من الحادية عشرة صباحاً للثامنة مساءً.
وكررت "الأرصاد" تنبيهاتها بتعرُّض نجران وتبوك وجازان والقصيم ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: المويه وبحرة وتربة وخليص ورابغ ورنية، فيما تشمل في المدينة المنوّرة: محافظات بدر وينبع، وتستمر في المنطقتيْن من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
، "الأتربة" تهيمن على تنبيهات الإنذار المبكر .. 8 مناطق والحالة تتفاوت ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.