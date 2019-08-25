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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحاً من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.
تفصيلاً، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".
وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 08:57 AM
قال: مشاركتنا في عاصفة الحزم استجابة لدعوة خادم الحرمين وتحالفنا ضرورة"قرقاش": السعودية التي تقرّر استمرارنا باليمن من عدمه وارتباطنا وجودي
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحاً من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.
تفصيلاً، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".
وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.
، "قرقاش": السعودية التي تقرّر استمرارنا باليمن من عدمه وارتباطنا وجودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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