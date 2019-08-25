، بتكليف من "التعليم" .. دارة الملك عبدالعزيز تصمّم وتنفّذ مناهج جديدة للدراسات الاجتماعية والمواطنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أضافت تصاميم حديثة وأساليب تربوية مهنية وصوراً ورسوماً وموضوعات جديدة

بتكليف من وزارة التعليم أنهت دارة الملك عبدالعزيز، إعداد مقررات الدراسات الاجتماعية والمواطنة لمراحل التعليم العام للبنين والبنات: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي لهذا العام الدراسي 1440هـ / 1441هـ، للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

يأتي الإعداد الجديد من قِبل الفريق العلمي الذي كوّنته الدارة لهذا المشروع الوطني المهم ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتطوير التعليم كمرتكز رئيس لمبادرة المستقبل وإعداد شبابه، ورعايته ـ يحفظه الله ـ مراحل المسيرة التعليمية في المملكة واهتمامه بطلاب العلم والتعليم.

كما حظي هذا المشروع بدعم وعناية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ التي تتضمن تطوير التعليم والارتقاء به.

ويبدأ الطلاب والمعلمون والمعلمات بدءاً من هذا العام الدراسي بالتعامل مع مقررات جديدة للدراسات الاجتماعية ذات محتوي جديد يعتمد على وسائل إيضاحية حسب المرحلة الدراسية من تصاميم خرائط ذهنية وإيضاحية، وخرائط، ورسوم، وأشكال، وصور قديمة وحديثة، بما يحقّق التشويق والإيجاز والاختصار ويتوافق مع معايير الدراسات الاجتماعية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبما يلبي المرحلة العصرية التي يعيشها المجتمع السعودي لمواكبة التطورات التقنية العصرية ومنتجاتها السريعة، وبما يصنع التوافق لدى الطالب بين داخل المدرسة وخارجها، كما تحقق المناهج توفير الجهد على المدرسة والمعلم عن طريق المادة الدراسية الغنية والمعتمدة على التغذية البصرية التي باتت عنواناً للتعامل مع المعلومة في الوقت الحالي.

وأدخل التحديث والبناء الجديد للمناهج عناصر مهمة فرضت أحقيتها في الوقت الحالي وتعد مرتكزات وطنية ومعاني إنسانية مشتركة، مثل: الهوية الوطنية، رؤية 2030، الحضارات القديمة، التطوع، الذوق العام، الثقافة الوطنية، التخطيط والاقتصاد بهدف دمج التعليم ضمن الحياة اليومية للمواطن، وتقريب معطياته المعلوماتية للمهارات الاجتماعية الجديدة.

وتقدمت الدارة بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لثقته بالدارة ودعمه الكامل لهذا المشروع.