وظيفة قيادية شاغرة لدى مصرف #الراجحي

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير نظم المخاطر وحوكمة البيانات”؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المصرف في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من تخصصات: (تقنية المعلومات، المالية، إدارة مخاطر الائتمان)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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