انطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض العمرة» في جدة بمشاركة ١٦٠ مقدم خدمة.. الإثنين

تنطلق، غدًا الإثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، فعاليات «ملتقى ومعرض العمرة»، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبرعاية إعلامية لـ «عاجل».

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الملتقى هو الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال؛ حيث يحفل بأكثر من 22 جلسة وورشة عمل إضافة إلى الدورات التدريبية يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تشارك ١٦٠ شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

وأضاف الدكتور مشاط أن ملتقى ومعرض العمرة يستهدف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة؛ حيث سيشهد عقد شراكات استراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.

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وأكد الدكتور مشاط أن الملتقى يهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها؛ ليتسنى للعاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم تبادل الخبرات، والتشجيع على الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات المباشرة لضيوف الرحمن وقطاع الخدمات اللوجستية والخدمات التكميلية والاستفادة من الفرص الطموحة في مجال خدمة المعتمرين ومواكبة الأعداد المتزايدة كل عام في أعداد المعتمرين والزوار.

ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 20.000 زائر خلال أيام انعقاده، وسط منظومة متكاملة من شركات الطيران العاملة في مجال نقل ضيوف الرحمن، شركات السفر، الفنادق، شركات تأجير السيارات، المستشفيات والعيادات، شركات التأمين الصحية، والبنوك، شركات التغذية، المطاعم وشركات المأكولات السريعة، شركات الشحن والتغليف، شركات خدمات العمرة، وشركات التكييف، وغيرها من المجالات.