سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق25أغسطس 2019 م واس

أبرزت االصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، موضحه موقفه من عودة الحوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكدا رفضه التام لهذا الأمر واستمرار معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس، مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة على دحر العدوان عن العاصمة .

وأشادت الصجف ما قدمتة حكومة المملكة العربية

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ،مبينة تصاعد حدة الإشتياكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محور طريق المطار ومحور الثوانى ،ومحورعين زاره ، وجنوب غريان وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين ، ومبينة تقف حركة الملاحة الجوفى مطار معتيقه بسبب سقوط صواريخ على مدرج المطار والمناطق السكنية المجاورة.

ونوهت الصحف إلى تأكيد نائبة المعوث الاممى للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن»، وأكدت مجددًا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليًّا، والمخول ببيع النفط الليبي.

وتطرقت الصحف إلى لقاء الرئيس الصرى عبد الفتاح السيسى مع رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى، مبينة تجديد السيسى على التأكيد على ثوابت الموقف المصري بشأن ليبيا والمتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية فيها.

وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، وكشفه عن 3 نتائج محتملة للحرب التي وصفها بـ”الأهلية” القائمة الآن في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى حل توافقي.

// انتهى //

06:56ت م

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طرابلس 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق25أغسطس 2019 م واسأبرزت االصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، موضحه موقفه من عودة الحوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكدا رفضه التام لهذا الأمر واستمرار معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس، مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة على دحر العدوان عن العاصمة .وأشادت الصجف ما قدمتة حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام ، مشيرة إلى تصريحات رئيس لجنة الحج احمد حمزة ، وإشادته بما قدمته المملكة خلال موسم الحج الذى وصفه بالناجح ، مبينا ماقدمته وبذلته وزارة الحج بالسعودية من خدمات إنسانية وطبية لحجيج ليبيا ، موضحا انه قد عاد إلى ارض الوطن اكثر من 4 الاف جاح .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ،مبينة تصاعد حدة الإشتياكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محور طريق المطار ومحور الثوانى ،ومحورعين زاره ، وجنوب غريان وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين ، ومبينة تقف حركة الملاحة الجوفى مطار معتيقه بسبب سقوط صواريخ على مدرج المطار والمناطق السكنية المجاورة.ونوهت الصحف إلى تأكيد نائبة المعوث الاممى للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن»، وأكدت مجددًا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليًّا، والمخول ببيع النفط الليبي.وتطرقت الصحف إلى لقاء الرئيس الصرى عبد الفتاح السيسى مع رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى، مبينة تجديد السيسى على التأكيد على ثوابت الموقف المصري بشأن ليبيا والمتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية فيها.وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، وكشفه عن 3 نتائج محتملة للحرب التي وصفها بـ”الأهلية” القائمة الآن في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى حل توافقي.// انتهى //06:56ت م0008

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