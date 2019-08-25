متى ينزل حساب المواطن الدفعة 22؟.. ننشر لكم طريقة الاستعلام عن إيداع حساب المواطن ca.gov.sa

متى ينزل حساب المواطن الدفعة 22؟ سؤال يبحث عنه عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، خاصة بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن مؤخرًا أنه قد تم صدور قرار بشأن تقديم موعد الدفعة رقم 21 من برنامج حساب المواطن لأنها تتوافق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن برنامج حساب المواطن، والمسؤولين عنه، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، نعرض لكم من خلال السطور القادمة إجابة عن السؤال التي تردد كثيرًا في الفترة الأخيرة وهو متى ينزل حساب المواطن الدفعة 22؟

بداية صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

في هذا الصدد ذكرت الجهات المسؤولة عن البرنامج بأنها بدأت في صرف مستحقات المستفيدين من الدفعة رقم 21 من البرنامج يوم 8 أغسطس الجاري، وذلك لأول مرة، حيث كان من المعتاد بأن يتم صرف الدفعة يوم 10 من الشهر، كما أعلن الحساب عن القيام بعدة إجراءات جديدة قبل دفع مستحقات الدفعة رقم 21 للمستفيدين من البرنامج، وهي دفعة شهر أغسطس الجاري، والتي كان على رأسها تقديم موعد صرف الدفعة وهذا بسبب تزامن موعد صرفها مع عيد الأضحى المبارك.

متى ينزل حساب المواطن الدفعة 22؟

​​​​​​​متى ينزل حساب المواطن الدفعة 22؟، سؤال يبحث عنه عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال هذه الفترة، حيث أعلن الحساب موعد صرف هذه الدفعة للمستفيدين علاوة عن موعد إيداع الدعم، مؤكدًا أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل موضحة أنه قد وصل عدد إجمالي كامل الدفعات منذ إنطلاقة البرنامج وحتى الأن لـ50 مليار؛ وفقا لما أكده حساب المواطن عبر تويتر.

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طريقة الإستعلام عن إيداع حساب المواطن

فيمكن لجميع المواطنين بالسعودية الاستعلام عن كافة المعلومات التي يريدون معرفتها بالحساب إما عن طريق الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الشبكة العنكبوتية، أو الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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