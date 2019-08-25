رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1441 وطريقة دخول موقع نور من حساب ولي أمر جديد

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1441 لتسجيل الروضة من حساب ولي الأمر، في مدارس الطفولة المبكرة والصفوف الأولية، والتي تتم خلال الفترة الحالية وقبل بداية العام الدراسي الجديد، على حسب ما جاء في توجيهات وزارة التعليم، للمستوي الثالث ثم المستوى الثاني وعلى حسب الطاقة الاستيعابية للمدارس، ويمكن معرفة تقسيم المستويات خلال عملية التسجيل بعد الدخول على موقع نور التعليمي واتباع الخطوات التي تحدثت عنها مصادر تعليمية.

التسجيل في نظام نور سيكون هو بداية أولى مراحل الدخول على رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1441 للبنين والبنات، وهو الأمر الذي يهم قطاع عريض من المواطنين والمقيمين في المملكة، علماً بان عملية التسجيل في مداري الطفولة المبكرة ستكون متاحة للطلاب السعوديين وغير السعوديين، ووضعت وزارة التعليم ضوابط التسجيل في الروضة 1441 ضمن توضيحات دليل المستخدم لشرح خطوات التسجيل.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

أصبح تسجيل الدخول على موقع نور من الأمور الميسرة، خاصة في ظل التحديثات التي أدخلتها وزارة التعليم على الموقع، والشرح المدعوم بالصور لكيفية فتح حساب ولي أمر جديد على رابط موقع نور، والتي تبدأ من الدخول على رابط نور الرسمي، ولمن ليس لديه حساب يختار تسجيل الدخول من خلال فتح حساب ولي أمر جديد، ليتم الانتقال إلى صفحة جديدة تطلب إدخال بعض البيانات، منها رقم السجل المدني واسم المستخدم.

يتم استكمال باقي الخطوات والتي سيتم اختيار فيها تسجيل طالب جديد، وإدخال بياناته ثم الاستمرار حتى الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعدها الدخول على خدمات الموقع لاستكمال عملية التسجيل في الروضة لمدارس الطفولة المبكرة.