شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مساء أمس (السبت) إلى جدة لزيارة المملكة. وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مساء أمس (السبت) إلى جدة لزيارة المملكة. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي، والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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