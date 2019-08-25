شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل طلاب الطفولة المبكرة المستجدين والمنقولين في 1460 مدرسة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فيما تبدأ إدارات التعليم في مناطق المملكة اليوم (الأحد) التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، في 1460 مدرسة عبر نظام نور، كشفت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل، تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الجاري إلى 72%، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/‏‏1440-1441، مؤكدة أن نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21% بدلاً من 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%، مشيرة إلى تحقيقها عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ 2.080.582.585 ريالا بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

وأكدت السماعيل أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرة إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات. وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستويين الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4-8 سنوات، مؤكدة أن التركيز الأكبر سيكون على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله.

وأشارت السماعيل إلى أن وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز المبادرة في وقت قصير لا يتجاوز 5 أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3313 فصلاً دراسياً في رياض الأطفال لاستيعاب 82.825 طالبا وطالبة، وتجهيز 3483 فصلاً دراسياً للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80.675 طالبا وطالبة مع بداية العام. وأشارت إلى أن تأهيل وتطوير المباني للطفولة المبكرة واكبه تحديث لبعض الأنظمة الداخلية للمدرسة، وتوفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وموظفات خدمات لتلبية احتياجات الأطفال في تلك المدارس مع إعداد وتطوير برامج تأهيليه لهن، كما تم توفير مبان مدرسية مجهزة ومستقلة.

وأضافت أن تطبيق مدارس الطفولة المبكرة سيكون في مختلف مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر، موضحة أن وزارة التعليم اتخذت عدداً من الإجراءات لتطبيق الطفولة المبكرة، منها: مراجعة السياسات التعليمية بهذه المرحلة، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين لبناء وتنفيذ وتقويم التعليم في الطفولة المبكرة.