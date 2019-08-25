الطائف: 9 مسارات لتطوير قدرات 1521 شاباً وفتاة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)عقد «موسم الطائف» العديد من ورش العمل التدريبية، ضمن الجهود المستمرة لإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، عبر 9 مسارات لتطوير قدرات الشباب السعودي، وإثراء تجربة الزائر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، واستفاد منها 1521 شاباً وفتاة.
واستهدفت ورش العمل، تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية المشاركة، بالإضافة إلى العاملين في الفعاليات والقطاعات السياحية، والرحلات السياحية، والمرشدين والبائعين والحرفيين. وضمت ورش العمل 790 شاباً، و731 فتاة، تقدموا للتسجيل مجاناً عبر بوابة الموقع الالكتروني «تكامل» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحصلوا على شهادات معتمدة.
وشملت ورش العمل 9 مسارات تدريبية، هي: إثراء تجربة الزائر، ومهارات التعامل مع الزائر، ومفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية، ودور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية، وتطوير قدرات ومهارات منفذي الفعاليات السياحية، وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، والأمن والسلامة في منشآت القطاع السياحي، والإسعافات الأولية، والمهارات الأساسية في الارشاد السياحي.
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