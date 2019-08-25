شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى ومعرض العمرة» يستقطب 20 ألف زائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فعاليات (ملتقى ومعرض العمرة) الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة غدا (الإثنين) بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ملتقى ومعرض العمرة هو الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال، إذ يحفل الملتقى بأكثر من 22 جلسة وورشة عمل إضافة إلى الدورات التدريبية يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تشارك 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها، ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين. وأضاف أن ملتقى ومعرض العمرة يستهدف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، حيث سيشهد معرض وملتقى العمرة عقد شراكات استراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.

ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 20 ألف زائر خلال أيام الملتقى، وسط منظومة متكاملة من شركات الطيران العاملة في مجال نقل ضيوف الرحمن، شركات السفر، الفنادق، شركات تأجير السيارات، المستشفيات والعيادات، شركات التأمين الصحية، البنوك، شركات التغذية والمطاعم وشركات المأكولات السريعة، شركات الشحن والتغليف، شركات خدمات العمرة، وشركات التكييف وغيرها من المجالات.