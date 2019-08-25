شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون توثيق إلكتروني لـ «كتابات العدل» في 9 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد العام الهجري الجاري تنفيذ كتابات العدل لـ3.5 مليون عملية منها مليونا عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو المليون عملية لتوثيق العقارات.

وأصبح المستفيدون من خدمات التوثيق أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في إجمالي عدد عمليات التوثيق التي بلغت نحو 1.5 مليون عملية، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ575 ألف عملية، جاءت بعدها كتابات العدل في المنطقة الشرقية بـ423 ألف عملية.

Advertisements

وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقها وزير العدل العام الجاري عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، منها التيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، إضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.

قائمة المناطق في التوثيق:

مليون عملية بالرياض

1.5