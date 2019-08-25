شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيشان: السعودية حريصة على تحقيق تطلعات الشعوب المسلمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (غروزني)

أكد رئيس الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، أن مشاركة وفد سعودي في حضور افتتاح جامع فخر المسلمين، تجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

ورحب الرئيس الشيشاني خلال استقباله أمس (السبت) في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترئساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

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من جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.