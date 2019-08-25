شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أذربيجان يبحث تعزيز العلاقات مع «التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باكو)استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس (السبت)، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة باكو.
وبحث الرئيس علييف والعثيمين خلال اللقاء تعزيز التعاون بين أذربيجان والمنظمة، ومواصلة الجهود في شتى المجالات، كما نوه أمين منظمة التعاون بالدور الذي تؤديه أذربيجان في كل برامج المنظمة.
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