شكرا لقرائتكم خبر عن 357192 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وصل 357192 حاجاً إلى المدينة المنورة، حتى مساء أمس (الجمعة) وفق ما أعلنته لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، بناء على الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها اللجنة.

وبينت اللجنة أنه غادر 207599 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 149573 حاجاً.

من ناحية أخرى، واصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة برامجه العلمية بلغات مختلفة في عدد من الجوامع الكبيرة بالمنطقة تحت عنوان «مفاهيم يجب تصحيحها»، يشارك بها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة والمشايخ.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1440، وإنفاذاً لتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في استمرارية نهج هذه الدولة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الدعاة المؤهلين لتبصير الزوار بأمور دينهم وما ينفعهم.