المستشار العمري: إلغاء التقويم المستمر خطوة بالاتجاه الصحيح

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الطائف

أكد المستشار التربوي سعد العمري، أن ما طرحه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، حول إلغاء التقويم المستمر، هو خطوة محفزة سبقها مجموعة من الخطوات التحضيرية.

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وقال العمري لـ”متابعات الخليج 365“: إن إيقاف التقويم المستمر جاء في وقته؛ لأنه ليس تقويمًا مستمرًّا.. فالوزير يتحدث عن عملية التقويم كعملية من عمليات التعليم بما فيها من إتاحة إبداء الرأي للطالب أو إشادته، وكلها لو لاحظنا من مهارات حل المشكلات ومهارات الاتصال ودمج التقنية والتكنولوجيا ومواكبة التطور لتحقيق الرؤية، وأيضًا تحقق للطالب مهارات القرن 21.

واستطرد بالقول: إنها خطوة تنعكس بصورة إيجابية على معنويات الطالب كمتعلم في عملية الاهتمام والذاتية، وخطوة إيجابية أيضًا للمعلم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لرفع الكفاءة من خلال البرامج التطويرية.

واختتم العمري تصريحه بالقول: إن الوزير أوضح بأنه على الكل أن يقوم بدوره، ويبتعد عن كل ما يشغله.