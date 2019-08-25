قرقاش: السعودية تقرر استمرارنا في اليمن وارتباطنا بالرياض وجودي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، ومشيرا إلى أن اليمن مثال واضح لذلك. وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن استمرار الإمارات في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. وقال الوزير أنور قرقاش: «ومن واقع علاقة الإمارات الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه». وشدد قرقاش على أن ارتباط الإمارات بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعة أبوظبي الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، ومشيرا إلى أن اليمن مثال واضح لذلك. وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن استمرار الإمارات في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. وقال الوزير أنور قرقاش: «ومن واقع علاقة الإمارات الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه». وشدد قرقاش على أن ارتباط الإمارات بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعة أبوظبي الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي.

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