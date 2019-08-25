الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها من خلال موقع أبشر

يُعد الاستعلام عن المخالفات المرورية الآن من أكثر الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية، ونوضح لكم أيضاً خلال هذه المقالة طريقة الاعتراض على هذه المخالفات، وكل هذا تقدمه الوزارة من أجل تيسير حياة المواطنين السعودية.

وأصبح الاستعلام عن هذه الخدمة متوفر بشكل إلكتروني، وتقدم بوابة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات منها الاستعلام عن طرق دفع رسوم الإقامة، وصلاحية الإقامة، وإصدار وتجديد الهوية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية الاعتراض عليها، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية كالتالي:

ادخل إلى موقع بوابة أبشر .

. اكتب رقم الهوية ثم الرمز المرئي.

اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

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الاعتراض على المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة الإعتراض على المخالفات مرورية وذلك في غضم ثلاثين يوما من تسجيل المخالفة، مع العلم بأنه لا يمكن الإعتراض بعد مرور تلك الأيام وفي فترة المعالجة، وفي حالة عدم البت في ذلك الاعتراض على المخالفة المرورية، فعليك الرجوع إلى هيئة الفصل في المخالفات التابعة لمنطقتك، لتقوم بتقديم الاعتراض.