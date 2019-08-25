ناجز وكالات Najiz استعلام عن الخدمات الإلكترونية والتوكيلية لوزارة العدل التحقق وطلب التسجيل

بوابة ناجز المحاكم استعلام، حيث أن بوابة ناجز هي إحدى أبرز المنصات الإلكترونية الرسمية والتي حصدت على عدد كبير جداً من المستحدمين خلال الفترة الأيخرة، تابعة للخدمات العدلية الإلكترونية من خلال جهة وبوابة وحيدة تجعل تلك الأمور أكثر من سهلة، وذلك من خلال تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية.

ناجز وكالات استعلام القضايا وزارة العدل الخدمات الالكترونية والتي تضم الكثير من مختلف من الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم تصنيفها وفقا إلى طبيعتها العدلية، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر خدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية متجددة بشكل دوري وعلى مدار الساعة حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية.

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موقع ناجز وكالات

بوابة ناجز – الدخول إلى النظام من أجل الآتي:

وكالاتي.

خدمة إصدار وكالة إلكترونيا.

التحقق من وكالة.

طلب تسجيل وكالة.

ناجز وزارة العدل، وقد حصدت اصدار وكالة التسجيل في ناجز على رضاء مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل سريع.