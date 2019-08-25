الاستعلام عن موظف أو عامل وافد برقم الإقامة في مكتب العمل السعودي

نتعرف معاً خلال هذه المقالة على الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة في مكتب العمل في المملكة العربية السعودية، مع تطور التكنولوجيا واتجاه الحكومة السعودية إلى جعل جميع خدماتها المقدمة للمواطن تتم بشكل إلكتروني بسيط أصبح بإمكان الجميع الآن الاستعلام عن عامل وافد بشكل بسيط وسريع وسهل.

فقد أصبحت الخدمة مقدمة من وزارة العمل بشكل إلكتروني فقط عن طريق رقم الإقامة الخاصة بالوافد، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم رابط الاستعلام عن عامل وافد من خلال مكتب العمل، فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أشد الحرص فى تسهيل خدماتها وجعلها تتم بشكل سلس على المواطنين، ومن أهم خدماتها الاستعلام عن عامل الوافد برقم الإقامة، ونقل كفالة، والاستعلام عن نقل كفالة وافد، و الاستعلام عن وافد هارب، وينبغي عليك اتباع الخطوات التالية لكي تستعلم عن عامل وافد:

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ادخل إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ثم قم بتسجيل كافة بياناتك.

، ثم قم بتسجيل كافة بياناتك. ابحث عن الخدمات الإلكترونية ثم اختر الاستعلام عن موظف وافد.

املأ البيانات المطلوبة ومنها رقم البطاقة.

ادخل الرمز المرئي ثم اضغط على مربع البحث.

تظهر لك الآن كافة بيانات الوافد الذي أدخلت بياناته.

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الاستعلام عن وافد هارب

تقدم وزارتي الداخلية والعمل السعوديتان خدمة الاستعلام عن وافد هارب، وهي خدمة يحتاجها كل كفيل لكي يستعلم عن العمالة التابعة له، وكل هذا يُمكن أن يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقط اختر خدمة الاستعلام عن وافد هارب، وادخلل رقم الإقامة الخاص بالوافد.

وأخيراً نرجو أن نكون كتبنا مقال مميز، ونحن منتظرين أسئلتكم للرد عليها بشكل سريع ومباشر