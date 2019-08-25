ضبط شخص دخل بشكل مخالف لمحمية التيسية بالرياض.. والعثور على 54 طائراً بحوزته

ضبطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ممثلةً في أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية التيسية شمال غرب منطقة الرياض، اليوم السبت، شخصاً قام بمخالفة الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح.

وعثرت قوة حماية المناطق المحمية بحوزته على سـلاح هوائي، إلى جانب 54 طيرا مصيداً، وسُلم المخالف والمضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام بحقه.