ضبطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ممثلةً في أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية التيسية شمال غرب منطقة الرياض، اليوم السبت، شخصاً قام بمخالفة الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح.
وعثرت قوة حماية المناطق المحمية بحوزته على سـلاح هوائي، إلى جانب 54 طيرا مصيداً، وسُلم المخالف والمضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص دخل بشكل مخالف لمحمية التيسية بالرياض.. والعثور على 54 طائراً بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.