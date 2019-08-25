أهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي بقائدي المركبات على الطرق ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف بجميع أنواعها وعدم ملاحقتها، من أجل سلامة السائق وسلامة الآخرين. وأوضحت الهيئة أن ملاحقة سيارات الإسعاف ترجح احتمالية وقوع حـادث بسبب التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف، ووقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين، وتأخير إنقاذ المصابين، إضافة إلى أن الحادث قد يتسبب في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفهم. ودعت الهيئة جميع قائدي المركبات لمنح أولوية المرور دائما لسيارة الإسعاف، لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات المرضية. وأشارت إلى أن ملاحقة سيارات الاسعاف تعتبر مخالفة مرورية وفق نظام المرور ومدرجة في جدول المخالفات وتصل قيمتها إلى 900 ريال.

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كانت هذه تفاصيل خبر قيمة المخالفة 900 ريال.. “الهلال الأحمر” لقائدي المركبات: لا تلاحقوا سيارات الإسعاف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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