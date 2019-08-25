مستشفى “ولادة أبها”: خاتم يحبس مريء طفلة.. راقبوا أبناءكم

استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.
وبين الدكتور الشهراني أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها، مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها. وضم الفريق الطبي استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى وعبدالله محيا.
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