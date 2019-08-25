كشفت قائدة المركبة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة اعتراضها من جانب شبان في أحد شوارع مدينة الرياض، تفاصيل ما حدث لها والصدمة النفسية التي أُصيبت بها. وأوضحت “أم سارة ” وفقًا لـ”صحيفة المرصد“، أنها تعمل على تطبيق “تاكسي فاي” وخرجت يوم الجمعة 15 ذو الحجة، لأخذ زبونة من حي العقيق في الرياض، وفوجئت بسيارة بدون لوحات تجبرها على الوقوف بجانب الطريق في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز طريق الخير سابقًا.
وأضافت “أم سارة”: أن اثنين من الشباب وقفوا أمام سيارتها فأُصيب بالخوف وانهارت من البكاء، مؤكدةً أنهم سمحوا لها بالمرور بعدما اكتشفوا أن طفلتها معها وتبكي هي أيضًا من الخوف. وأكدت “أم سارة”، أن أهلها قاموا بمقاطعتها بعد انتشار المقطع؛ فضلًا عن إصابتها بصدمة نفسية بسبب ما حدث، لافتةً إلى أنها مرت قبل أيام بنقطة تفتيش وسألوها عن المقطع، فأجابت بأنها صاحبته، فوعدوها بإلقاء القبض على الشباب. وختمت “أم سارة”، بالإشارة إلى أنها واجهت مضايقات عديدة بسبب المقطع المتداول على موقع “تويتر”، مبينةً أنها سلمت السيارة إلى مكتب التأجير وتوقفت عن العمل لأن السيارة ليست ملكها وإنما مستأجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائدة المركبة التي اعترضها شبان في الشارع تكشف حقيقة ما حدث لها.. ومفاجأة بشأن موقف أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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