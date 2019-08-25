ضباب وأمطار رعدية وسماء غائمة على عدة مناطق بالسعودية الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الأحد- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أنه متوقعٌ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان وعسير والباحة» ومرتفعات مكة المكرمة حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأضافت «هيئة الأرصاد» أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق «القصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إنَّ حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف متر إلى متر، وحالته متوسط الموج.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بتأثر منطقتي مكة المكرمة ونجران خلال الساعات القادمة برياح نشطة وسحب رعدية.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على «بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة» بمنطقة نجران، وعلى «الجموم، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ على منطقة نجران في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساء، قبل أن تبدأ على منطقة مكة المكرمة في الرابعة عصرًا وتنتهي في التاسعة مساء.

في السياق ذاته، هطلت اليوم، أمطار غزيرة على تهامة قحطان بطهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.