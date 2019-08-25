هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالسعودية السبت

شهدت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة وخفيفة إلى متوسطة.

وهطلت أمطار غزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض. وشهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل، أمطارًا غزيرة شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

والحال نفسه لمنطقة الباحة التي شهدت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعددًا من المنتزهات، ارتوت على إثرها الأرض.