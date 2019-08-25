الفيصل يرعى انطلاقة ملتقى ومعرض العمرة

تنطلق غداً وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فعاليات (ملتقى ومعرض العمرة) الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الملتقى هو الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال، حيث يشهد 22 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تشارك 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها، ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

ويستهدف الملتقى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، وسيشهد عقد شراكات إستراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.

مواكبة

أكد الدكتور مشاط أن الملتقى يهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، وليتسنى للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام تبادل الخبرات، والتشجيع على الابتكارات وعقد الشراكات الإستراتيجية بين مقدمي الخدمات المباشرة لضيوف الرحمن وقطاع الخدمات اللوجستية والخدمات التكميلية والاستفادة من الفرص الطموحة في مجال خدمة المعتمرين ومواكبة الأعداد المتزايدة كل عام في أعداد المعتمرين والزوار.

ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 20 ألف زائر، وسط منظومة متكاملة من شركات الطيران العاملة في مجال نقل ضيوف الرحمن، وشركات السفر، والفنادق، وشركات تأجير السيارات، والمستشفيات والعيادات، وشركات التأمين الصحية، والبنوك، وشركات التغذية، والمطاعم وشركات المأكولات السريعة، وشركات الشحن والتغليف، وشركات خدمات العمرة، وشركات التكييف، وغيرها من المجالات.