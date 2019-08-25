مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في محرم

وعبر نسخها المتوالية شارك أكثر من 6300 متنافس في المسابقة منذ انطلاقها عام 1399.
ويتنافس في النسخة المقبلة 146 متسابقا في فروعها، يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم، وسيتم اختبار المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية في المسجد الحرام من قِبل لجنة تحكيم يشارك فيها 5 محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.
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