مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في محرم

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 في رحاب المسجد الحرام من 8 محرم المقبل إلى الـ12 منه. وعبر نسخها المتوالية شارك أكثر من 6300 متنافس في المسابقة منذ انطلاقها عام 1399. ويتنافس في النسخة المقبلة 146 متسابقا في فروعها، يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم، وسيتم اختبار المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية في المسجد الحرام من قِبل لجنة تحكيم يشارك فيها 5 محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.



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