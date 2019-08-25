، بعد ساعة واحدة من سرقتها.. الإطاحة بلص مركبة "لكزس" في العقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطاح أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة بسارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها، وذلك في إنجاز أمني لأفراد الأمن، أظهر قدرتهم وإمكاناتهم في الإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ورد لها بلاغ عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بفضل من الله -عز وجل-، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، تم القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.