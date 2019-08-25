وزارة الخدمة المدنية شروط وطريقة التسجيل في نظام جدارة للتوظيف بالمملكة العربية السعودية

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير، عن كيفية التسجيل في نظام جدارة للتوظيف، الذي يهتم أغلب الخريجين في المملكة على التعرف على طريقة التسجيل في النظام، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح كل شيء عن نظام جدارة، من طريقة التسجيل وموعد التسجيل وشروط التسجيل.

نظام جدارة هو نظام للتوظيف عن طريق أستخدام التكنولوجيا الحديثة، التي توفر عناء الذهاب إلي الجهات المعلنة عن الوظائف لتوفير الوقت والجهد.

طريقة التسجيل في نظام جدارة للتوظيف

ما هي أهم شروط التسجيل في نظام جدارة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

الالتزام بفترة التقديم المقررة للوظيفة.

تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

ضرورة إنهاء فترة الامتياز المشترطة للوظائف الصحية.

ماهي المميزات للتسجيل في نظام جدارة

أهم مميزات التسجيل في نظام جدارة هو توفير الوقت والجهد وعناء الذهاب إلي مقر الجهة المعلنة عن الوظائف، فنظام جدارة من خلاله يمكنك التقديم والتسجيل في الوظائف في دقائق معدودة في سهولة ويسر، من خلال التكنولوجيا الحديثة عبر الأنترنت.

ماهو الموعد المتاح للتسجيل في نظام جدارة

التسجيل في نظام جدارة متاح طوال العام وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويتم التواصل مع المتقدم على الوظيفة عن طريق البريد الإلكتروني للمتقدمين على الوظائف.