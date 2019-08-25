استعلام عن هويه مقيم 1441: خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أبشر وزارة الداخلية السعودية

يُعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة لأي موظف أو عامل وافد إلى الاراضي السعودية من أكثر الخدمات التي يام البحث عنها، وتقدم وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني يُغنيك تماماً عن الذهاب إلى المكاتب والروتين.

وإذا انتهت إقامة الوافد بدون تجديدها قد تقع به فى الكثير من المشكلات حتى تصل به إلى الترحيل من المملكة العربية السعودية، ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وخطوات تجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يُمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية من الجوازات حيث أصبحت عملية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد أمر سهل لا يجبرك على بذل الجهد والوقت، فقد كل ماتحتاجه فقط هو رقم الإقامة والدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية.

خطوات استعلام عن هويه مقيم

يجب عليك اتباع عدة خطوات كي تستعلم عن هوية مقيم أو الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فقط اتبع الآتي:

افتح منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. ادخل رقم الإقامة لديك والرمز المرئي.

اضغط على كلمة عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن