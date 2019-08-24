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توضيح مهم من المياه الوطنية لمن يشكو ارتفاع الاستهلاك

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2019-08-24

توضيح مهم من المياه الوطنية لمن يشكو ارتفاع الاستهلاك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أرجعت شركة المياه الوطنية، سبب ارتفاع استهلاك المياه في كثير من الحالات إلى التسريبات غير الظاهرة خاصة في حال وجود خزانات أرضية.

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ونصحت الشركة من يشكو من زيادة الاستهلاك، بالبحث عن وجود تسريبات غير ظاهرة، فقد تكون أحد الأسباب، موضحة أن الخزان الأرضي من أهم أسباب التسريب.

وأوضحت أنه لفحص الخزان الأرضي يتم إغلاق المحبس الواصل من العداد للخزان الأرضي ثم إغلاق عوامة الخزان العلوي والتأكد من عمل العداد، فإذا توقف فهذا يدل على أن الوصلة سليمة، أما إذا لم يتوقف العداد فهذا يعني أن هناك مشكلة في الوصلة، ويجب إصلاحها.





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