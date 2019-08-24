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تفاصيل مشروع تأهيل وتطوير طريق العزيزية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت أمانة منطقة الرياض بعض تفاصيل مشروع تأهيل وتطوير طريق العزيزية، من الطريق الدائري الجنوبي شمالًا إلى طريق عرفات جنوبًا.
وقالت الأمانة: إن الطريق الذي يبلغ طوله 4 كم، يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريعها الخاصة بتأهيل وتطوير المحاور الرئيسية بمدينة الرياض وسيستمر العمل فيه 24 شهرًا.
وتشمل أعمال التطوير إعادة التأهيل والتحسين الهندسي لعناصر الطريق الرئيسية: مسارات الحركة والجزر الوسطية والأرصفة الجانبية والمعالجة السطحية للتقاطعات، وأعمال التشجير وتنسيق الموقع.
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