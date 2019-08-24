سفينة حربية بريطانية ثالثة تبحر إلى الخليج

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الدفاع البريطاني يوم السبت، أن بلاده تعتزم إرسال سفينة حربية أخرى إلى الخليج للدفاع عن حرية الملاحة، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.

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وقالت البحرية: إن السفينة الحربية دنكان أبحرت من بريطانيا في 12 أغسطس لتنضم إلى السفينة الحربية كنت.

وقال وزير الدفاع بن والاس: أينما يرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها.

يذكر أن هذه هي ثالث سفينة حربية بريطانية تتجه إلى الخليج العربي في إطار المهمة الدولية بعد الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية.