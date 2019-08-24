، "دودوف": مشاركة السعودية بوفد رفيع المستوى دلالة ما يكنه خادم الحرمين لقيادة الشيشان وشعبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه بمضامين كلمة المملكة التي ألقاها آل الشيخ في حفل افتتاح جامع فخر المسلمين

أكد مستشار الرئيس الشيشاني ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية السيد تروكو دودوف، أن مشاركة المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المكانة التي يحملها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للرئيس رمضان أحمدوفتش قديروف والشعب الشيشاني، كما أنها تجسد الحرص على كل ما يقوي روابط العلاقات الأخوية بين المسلمين بالعالم.

وأشار تروكو إلى أن المشاركة السعودية تعطي ثقلاً لكل مناسبة إسلامية لما تمتلكه المملكة من مكانة عالية ورفيعة في نفوس المسلمين لاحتضانها قبلة المسلمين والحرمين الشريفين، وتشرفها بخدمة الإسلام ونصرة قضاياه.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه على هامش مشاركة وفد من المملكة العربية السعودية في افتتاح جامع " فخر المسلمين" بالشيشان برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بحضور فخامة الرئيس وممثلي رؤساء دول عربية وإسلامية من مختلف دول العالم.

وأثنى المستشار تروكو دودوف على مضامين كلمة الوزير عبداللطيف آل الشيخ في حفل الافتتاح والتي أكد فيها وجوب أن يتعامل المسلمون من منطلق المحبة والأخوة الإسلامية كما توجهوا جميعًا إلى كعبة الله سبحانه وتعالى المطهرة في يومهم خمس مرات وفي دعائهم دائمًا يجب أن تتحد قلوبهم كما اتحدوا في هذا التوجه العظيم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى.

وقال "تروكو": إن القيادة الشيشانية والشعب الشيشاني كحال جميع المسلمين في العالم يكنون المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نظير خدماتهم وأعمالهم المباركة في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة القرآن العظيم وجمع كلمة المسلمين ووحدتهم ونصرة قضاياهم في كل المحافل الدولية.