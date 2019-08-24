محمد بن مسعود - الدمام - الأمطار وجريان المياه والخضرة أضفت أجواء جميلة وثَّق أحد المصورين خروج هواة النزهة، واستمتاعهم بجريان وادي جمح وطلالا بمركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، بعدما أضفت الأمطار التي شهدتها المنطقة أجواء جميلة. وزاد الأجواء جمالاً جريان مياه السيل بين تلك السلسلة الجبلية، وخضرة أشجار الظل المنتشرة على جنبات الوادي. بلقرن .. استمتاع هواة النزهة بجريان وادي طلالا وجمح حسن العيسي الخليج 365 2019-08-24 وثَّق أحد المصورين خروج هواة النزهة، واستمتاعهم بجريان وادي جمح وطلالا بمركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، بعدما أضفت الأمطار التي شهدتها المنطقة أجواء جميلة. وزاد الأجواء جمالاً جريان مياه السيل بين تلك السلسلة الجبلية، وخضرة أشجار الظل المنتشرة على جنبات الوادي. Advertisements 24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:27 PM الأمطار وجريان المياه والخضرة أضفت أجواء جميلة الأمطار وجريان المياه والخضرة أضفت أجواء جميلة وثَّق أحد المصورين خروج هواة النزهة، واستمتاعهم بجريان وادي جمح وطلالا بمركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، بعدما أضفت الأمطار التي شهدتها المنطقة أجواء جميلة. وزاد الأجواء جمالاً جريان مياه السيل بين تلك السلسلة الجبلية، وخضرة أشجار الظل المنتشرة على جنبات الوادي. ، بلقرن .. استمتاع هواة النزهة بجريان وادي طلالا وجمح ،

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