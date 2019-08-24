محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في تدني الرؤية الأفقية ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا. ورصدت عدسة "الخليج 365" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق. بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح غرب بيشة سويد الحارثي الخليج 365 2019-08-24 ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا. ورصدت عدسة "الخليج 365" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق. Advertisements 24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 10:55 PM تسببت في تدني الرؤية الأفقية تسببت في تدني الرؤية الأفقية ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت غرب محافظة بيشة، واستمرت حتى شملت الطريق الواصل بين مدينة بيشة وسبت العلايا. ورصدت عدسة "الخليج 365" العاصفة الرملية التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطريق. ، بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح غرب بيشة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح غرب بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.