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تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.
وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.
وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"الخليج 365": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.
صاعقة رعدية تقتل 61 رأسًا من الضأن بـ"صلبة بارق"محمد طيران الخليج 365 2019-08-24
تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.
وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.
وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"الخليج 365": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:55 PM
"الدفاع المدني" باشر الحادث.. و"البلدية" قامت بطمرها
تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.
وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.
وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"الخليج 365": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.
، صاعقة رعدية تقتل 61 رأسًا من الضأن بـ"صلبة بارق" ،
المصدر : الخليج 365
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