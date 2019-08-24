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محمد بن مسعود - الدمام - نالت مساء اليوم حاجة إندونيسية جهاز جوال، وذلك أثناء حضورها ضمن عدد من الحجاج من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا مباراة الوحدة والاتفاق في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.
والتقطت الكاميرات من داخل الملعب فرحة الحاجة الإندونيسية بالجائزة، وهي عبارة عن جوال "آيفون".
من جانبها، أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا متابعة حجاج المؤسسة كرة القدم السعودية من خلال مباراة فريقَي الوحدة والاتفاق، لافتة إلى أن الحاجة التي فازت بالجائزة تدعى "ياتي بنت جايد"، وهي ضمن الحجاج الإندونيسيين الذين قَدِموا لأداء مناسك الحج للعام الحالي.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:27 PMشاهد.. فرحة حاجة إندونيسية قَدِمت لمشاهدة مباراة "الوحدة والاتفاق" وفازت بجوال
نالت مساء اليوم حاجة إندونيسية جهاز جوال، وذلك أثناء حضورها ضمن عدد من الحجاج من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا مباراة الوحدة والاتفاق في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.
والتقطت الكاميرات من داخل الملعب فرحة الحاجة الإندونيسية بالجائزة، وهي عبارة عن جوال "آيفون".
من جانبها، أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا متابعة حجاج المؤسسة كرة القدم السعودية من خلال مباراة فريقَي الوحدة والاتفاق، لافتة إلى أن الحاجة التي فازت بالجائزة تدعى "ياتي بنت جايد"، وهي ضمن الحجاج الإندونيسيين الذين قَدِموا لأداء مناسك الحج للعام الحالي.
، شاهد.. فرحة حاجة إندونيسية قَدِمت لمشاهدة مباراة "الوحدة والاتفاق" وفازت بجوال ،
المصدر : الخليج 365
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